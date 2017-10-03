Турция выступила против санкций в отношении Ирана

АНКАРА, 3 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара выступает против политики санкций по отношению к Ирану, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.Anadolu.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники подчеркивают, что намерены придерживаться соглашения.