В ДНР заявили об обстреле насосной станции Южно-Донбасского водопровода

Боец отдельной разведывательной роты Первой Славянской бригады ВС ДНР во время проведения плановой ежедневной разведки на линии соприкосновения с противником в Донецкой области. Архивное фото

Боец отдельной разведывательной роты Первой Славянской бригады ВС ДНР во время проведения плановой ежедневной разведки на линии соприкосновения с противником в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли во вторник насосную станцию Южно-Донбасского водопровода в Ясиноватском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня утром, 3 октября, в 09.05 обстрелу со стороны ВСУ подверглась насосная станция Южно-Донбасского водопровода в Васильевке Ясиноватского района. Огонь велся из стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия и АГС", — заявил он.

В СЦКК отметили, что в момент обстрела на территории станции находились ремонтная бригада и автомобиль с опознавательными знаками. Пострадавших нет.

"Под огонь попала также аварийная машина ЗИЛ-131, на которой имелось соответствующее обозначение. Бригада прибыла для проведения ремонтных работ по обеспечению подачи воды в населенный пункт Верхнеторецкое и Авдеевский водоканал. Работники аварийной бригады укрылись в безопасном месте", — сказал представитель ДНР в СЦКК. В случае повреждения объекта без водоснабжения могут остаться жители подконтрольных силовикам Авдеевки и Верхнеторецкого, добавили в центре.

Южно-Донбасский водопровод подает воду из канала Северский Донец на десятки населенных пунктов Донбасса. По нему вода поступает на Великоанадольскую, Красноармейскую и Донецкую фильтровальные станции. За время боевых действий он неоднократно прекращал работу из-за повреждений, а также прекращения электроснабжения насосных станций.