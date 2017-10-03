На помощь жертвам стрельбы в Лас-Вегасе собрали почти три миллиона долларов

Скорбящие и сочувствующие собрались на бульваре Лас-Вегас рядом с местом стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, США. 3 октября 2017

Скорбящие и сочувствующие собрались на бульваре Лас-Вегас рядом с местом стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, США. 3 октября 2017

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Участники благотворительной кампании, организованной на онлайн-сервисе GoFundMe, собрали более 2,8 миллиона долларов на помощь пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе за сутки после трагедии.

"Я Стив Сисолак, выборный администратор округа Кларк из Лас-Вегаса. Мы собираем денежные средства, чтобы оказать поддержку жертвам ужасной стрельбы в Лас-Вегасе", — говорится в описании краудфандинговой кампании. Организатор кампании добавил, что "денежные средства будут использоваться для предоставления помощи и финансовой поддержки пострадавшим и семьям погибших в результате бесчеловечного массового убийства в Лас-Вегасе".

Компания Station Casinos, занимающаяся игорным бизнесом, в освою очередь, предложила бесплатные номера в отелях "семьям, направляющимся в Лас-Вегас, чтобы оказать помощь нуждающимся". Как говорится на ее сайте, компания управляет сетью казино и отелей, в которых находится более 4 тысяч гостиничных номеров.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени (утро понедельника мск) на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.