Силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 31 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела повреждения получили два домостроения", — сказал представитель командования ДНР.