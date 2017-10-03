Во Львове сгорело помещение "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Во Львове в ночь на вторник сгорело помещение "дочки" Сбербанка. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы полиции Львовской области, пострадавших в результате пожара нет.

"Сегодня, 3 октября, в 02.40 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Черновола горит помещение одного из львовских банков… Установлено, что огнем были полностью уничтожены мебель и другое имущество банковского учреждения. Из людей никто не пострадал", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

Полиция устанавливает причины возгорания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.