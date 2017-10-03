В Совфеде обещают ответить на принятие в Канаде "акта Магнитского"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Возможное принятие Канадой "акта Магнитского" будет являться явным недружественным шагом и вмешательством во внутренние дела России, заявил РИА Новости глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что парламент Канады в понедельник отложил на день принятие так называемого закона имени Магнитского. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека. МИД заявил, что одобрение парламентом Канады местной версии "акта Магнитского" нанесет ощутимый ущерб отношениям с Москвой.

"Дело в принципе, никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела", — сказал Климов.

По его словам, форма реакции на возможное принятие этого акта будет выбрана после того, как канадские парламентарии проголосуют за закон.