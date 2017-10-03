Россия не оставит без ответа принятие в Канаде "акта Магнитского"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Посольство России в Канаде заявило, что решение парламента по рассмотрению так называемого акта Магнитского может повлечь за собой ответ со стороны Москвы, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Последнее решение парламента Канады, которое прикрывается защитой прав человека и антикоррупционными мерами, — заслуживающий сожаления, создающий конфронтацию акт открытого вмешательства во внутренние дела РФ", — говорится в заявлении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что парламент Канады в понедельник отложил на день принятие так называемого Закона имени Магнитского. В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США.

Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека. МИД России заявил, что одобрение парламентом Канады местной версии "акта Магнитского" нанесет ощутимый ущерб отношениям с Москвой.