Силовики обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (16)

ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Желобок, Жёлтое, Долгое, Калиново, Лозовое, Красный Яр, Сокольники. Всего по территории республики было выпущено около 30 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 17 раз открывали огонь по их позициям.

Согласно заявлению пресс-центра военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "17 раз нарушили перемирие".

По данным украинских военных, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, Зайцево, Майорской и Невельского. На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Донца и Крымского.