Силовики обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Желобок, Жёлтое, Долгое, Калиново, Лозовое, Красный Яр, Сокольники. Всего по территории республики было выпущено около 30 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
Согласно заявлению пресс-центра военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "17 раз нарушили перемирие".
По данным украинских военных, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, Зайцево, Майорской и Невельского. На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Донца и Крымского.