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Решительный протест: Россия пообещала ответ на захват дипобъектов в США

07:2503.10.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Москва выражает решительный протест в связи с действиями американских властей по захвату российских дипломатических объектов в Сан-Франциско и резервирует за собой право на ответ, заявили в МИД.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Захарова заявила о продолжении "антироссийского перформанса" в США
"Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вторжение "американских агентов"

Вывеска у входа в здание посольства США в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американских дипломатов в России лишат "бонусов"
Москва никогда не давала США согласие на снятие с дипломатической и консульской собственности иммунитета и не разрешала вторжение на ее объекты, действия американских агентов — беспрецедентный произвол, отметили в МИД.

"Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они – захватчики. Их действия – беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол", — заявили в ведомстве.

Госдеп подтвердил "обход"

Генконсульство России в США. Сан-Франциско. Архивное фото
© AFP 2017 / Josh Edelson
В МИД РФ назвали захват генконсульства в Сан-Франциско грубейшим нарушением
Ранее в понедельник представитель госдепартамента  США подтвердил РИА Новости очередной "обход" закрытого по требованию американской стороны консульства России в Сан-Франциско после того, которое покинули дипломаты.

"После того, как последние жители покинули (дипломатическую — ред.) собственность, мы провели обход, чтобы закрыть жилую часть зданий и подтвердить, что все жители покинули территорию", — сказал представитель госдепартамента.

"Беспредел силовиков"

Дым над крышей Генерального консульства России в Сан-Франциско. 1 сентября 2017
© AP Photo / Eric Risberg
Мнение о причине "обхода" консульства РФ: надо вещи называть своими именами
Это не первый случай вторжения на территорию российских дипобъектов в США.  Впервые обыски в зданиях генконсульства и торгового представительства России в Вашингтоне прошли 2 сентября, сразу после их закрытия по требованию властей США.

В Госдепе заявили, что действия американской стороны не противоречили закону, так как мероприятия проводились уже после закрытия дипобъектов.

Шестого сентября министерство иностранных дел России опубликовало видео, на котором видно, как представители американских силовых структур ходят по крыше здания российского генконсульства в Сан-Франциско.

"Помню кто-то писал посты, возмущаясь использованием дипломатами слова "беспредел". Найдите лучшее описание того, что сейчас творят американские "мистер Смиты" в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско", — прокомментировала ролик на странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Результат трудной адаптации США"

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт на пресс-конференции в Вашингтоне. 9 августа 2017
© AFP 2017 / Alex Brandon
Эксперт о словах госдепа про "прогулки": нечаянного здесь не бывает
Бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что у Москвы есть множество вариантов ответа на действия американских властей в отношении российской дипсобственности.

"Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", — заявил дипломат.

"То, что сейчас происходит, — результат трудной адаптации США к меняющему миру, где у них больше нет возможности для абсолютного доминирования", — подчеркнул Кисляк.

Война Госдепа и ФБР

Флаги России и США
© Fotolia / denisismagilov
Политолог: заявления представителей Госдепа о России – как в романе Оруэлла
Госдеп, возможно, и хочет нормализации в отношениях с Москвой, но за ситуацией вокруг российских дипломатов и дипсобственности в США стоят американские спецслужбы, в том числе ФБР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"На этой неделе было сказано немало об обысках (в зданиях дипредставительств РФ в США), которые были, как мы понимаем, инициированы ФБР. Кстати говоря, возможно и в этом кроется проблема: возможно, Госдеп и хочет нормализации отношений с РФ, и, возможно, что мы слышим на брифингах – это вполне искренние заявления. Но, возможно, речь идет о том, что в США нет единой целостной повестки дня в отношении РФ. Потому что, безусловно, по нашей информации, как мы это понимаем, все, что сейчас происходит в отношении российских дипломатов, за всем этим, в том числе, стоят сотрудники американских спецслужб и непосредственно ФБР", – сказала Захарова на брифинге.

В начале сентября этого года по требования американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Вашингтон предлагал Москве продать заблокированную дипсобственность

Посол РФ в США Сергей Кисляк
© AP Photo / Carolyn Kaster
Политолог: у России есть способы устроить "холодный душ" американцам
Вашингтон неоднократно призывал урегулировать вопрос с заблокированной российской дипломатической собственностью за счет ее продажи. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот вариант решения проблемы госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз предлагал главе российского МИД Сергею Лаврову, однако Москва ответила отказом.

"Коммерсант" также приводит данные портала о недвижимости Trulia.com, согласно которым стоимость здания консульства в Сан-Франциско может составить 50 миллионов долларов.

Гуляем, где хотим
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Гуляем где хотим"
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