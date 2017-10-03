США хотят сократить численность кубинских дипломатов в Вашингтоне на 60%

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить численность сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне на 60%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.
Кубинских дипломатов не станут официально высылать из страны, если только Куба не откажется послать их на родину самостоятельно, отмечает агентство.
Глава госдепа Рекс Тиллерсон сообщил, что США решили вывезти часть персонала посольства в Гаване, пока кубинские власти не обеспечат безопасность американской дипмиссии. Как отметил Тиллерсон, 21 сотрудник миссии США на Кубе испытывал различные "недомогания неизвестного происхождения": боль в ушах, потерю слуха, головокружение, головную боль, усталость, рассеянность сознания, трудности со сном.