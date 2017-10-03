Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших выросло до 59

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59 человек, еще 527 получили ранения, сообщил шериф города Джозеф Ломбардо.

При этом полицейский отметил, что озвученная цифра не окончательная.

Мотив неизвестен

Ранее сообщалось о 58 погибших и 515 раненых.

Ломбардо заявил мотив Стивена Пэддока, открывшего стрельбу, пока не установлен. Шериф также подтвердил, что Пэддок проживал недалеко от Лас-Вегаса в городе Мескит. В его доме, по словам Ломбардо, нашли 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатку и боеприпасы. Еще 16 единиц оружия обнаружили в номере гостиницы, из которого он вел огонь.

Ранее полиция сообщила, что Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью, когда они узнали о случившемся.

Успешно прошел проверку

Владелец оружейного магазина в штате Юта, в котором Пэддок приобрел пистолет, заявил, что тот успешно прошел необходимую проверку.

По словам Криса Майкла, Пэддок несколько раз посещал его магазин, расположенный в 40 минутах езды от дома Пэддока в Неваде. "Ничего настораживающего (в покупателе) не было. Я понятия не имел, что он способен на это", — сказал владелец магазина.

Что произошло

Ранее полиция сообщила, что Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью, когда они узнали о совершенном преступлении.

Вечером в воскресенье по местному времени Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера с 32-го этажа гостиницы, где он проживал, по участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, а затем, предположительно, покончил с собой.

Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшей в США по количеству жертв в результате стрельбы. Хотя ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, ФБР не нашло подтверждения тому, что Пэддок был связан с международными террористами.

* Запрещенная в России террористическая группировка