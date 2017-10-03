Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших выросло до 59

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59 человек, еще 527 получили ранения, сообщил шериф города Джозеф Ломбардо.
При этом полицейский отметил, что озвученная цифра не окончательная.
Мотив неизвестен
Ломбардо заявил мотив Стивена Пэддока, открывшего стрельбу, пока не установлен. Шериф также подтвердил, что Пэддок проживал недалеко от Лас-Вегаса в городе Мескит. В его доме, по словам Ломбардо, нашли 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатку и боеприпасы. Еще 16 единиц оружия обнаружили в номере гостиницы, из которого он вел огонь.
Ранее полиция сообщила, что Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью, когда они узнали о случившемся.
Успешно прошел проверку
Владелец оружейного магазина в штате Юта, в котором Пэддок приобрел пистолет, заявил, что тот успешно прошел необходимую проверку.
По словам Криса Майкла, Пэддок несколько раз посещал его магазин, расположенный в 40 минутах езды от дома Пэддока в Неваде. "Ничего настораживающего (в покупателе) не было. Я понятия не имел, что он способен на это", — сказал владелец магазина.
Что произошло
Вечером в воскресенье по местному времени Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера с 32-го этажа гостиницы, где он проживал, по участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, а затем, предположительно, покончил с собой.
Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшей в США по количеству жертв в результате стрельбы. Хотя ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, ФБР не нашло подтверждения тому, что Пэддок был связан с международными террористами.
* Запрещенная в России террористическая группировка