Мексика выделяет $380 миллионов на восстановление домов в двух штатах

МЕХИКО, 3 окт – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил в понедельник в выделении федеральными властями, а также правительствами штатов Оахака и Чьяпас более 7 миллиардов песо (порядка 380 миллионов долларов) на восстановление разрушенных землетрясением жилых домов в этих регионах.

По последним официальным данным, в результате подземных толчков 19 сентября по всей Мексике погибли 363 человека, разрушены десятки домов, нанесен удар по множеству предприятий и бизнесу. Однако в Оахаке и Чьяпасе основные разрушения были причинены предыдущим землетрясением 7 сентября, в результате которого погибли около 70 человек.

"Если речь идет о полном уничтожении дома, поддержка составит 120 тысяч песо (порядка 6,5 тысячи долларов) в четыре платежа – в октябре, ноябре, декабре и январе. В сумме 90 тысяч песо будут выделены на покупку материалов и 30 тысяч песо, чтобы покрыть работы", — приводится высказывание Пеньи Ньето во время посещения муниципалитета Асунсьон-Истальтепек в штате Оахака в сообщении его пресс-службы.

Для перечисления средств пострадавшим будут выданы специальные банковские карты. Первую партию таких карт глава государства раздал лично во время встречи с жителями Истальтепека.

В случае получения жилым домом частичных разрушений пострадавшим будет выдана банковская карта с 15 тысячами песо, которые можно будет истратить на ремонтные работы, отметил Пенья Ньето. При сильных повреждениях сумма будет увеличена, а с поставщиками стройматериалов достигнута договоренность о предоставлении скидки пострадавшим в размере 20% на базовый набор материалов (цемент, арматура).