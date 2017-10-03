В Раде рассказали о конфликте Порошенко и Авакова

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым существует с первого дня избрания главы государства. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил экс-советник министра, народный депутат Антон Геращенко.

"Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко", — сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.

Причина конфликта, по словам Геращенко, заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках", — подчеркнул народный депутат, отметив, что он поддерживает точку зрения Авакова, что "это очень опасный прецедент".

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин завил, что глава МВД Украины в случае своей отставки планирует госпереворот.

По словам Басурина, из-за обострения отношений между Порошенко и Аваковым, ряд должностных лиц из руководящего состава министерства внутренних дел были уволены, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела.

Аваков чувствует, что кресло под ним зашаталось, добавил Басурин.