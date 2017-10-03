Мадуро заявил о планах оппозиции устроить диверсию в Венесуэле

МЕХИКО, 3 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник вечером о раскрытии очередного заговора оппозиции, целью которого якобы была дестабилизация ситуации в стране.
"Мы разоблачили план правой фашистской группы, которая хотела совершить диверсию против системы электроснабжения. Там — самые высокие руководители оппозиции. Эта группа будет предана правосудию", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
Это далеко не первый заговор, о раскрытии которого сообщают власти Венесуэлы. Летом этого года были задержаны 14 военных по обвинениям в подготовке мятежа и предательстве еще в начале апреля. Ранее власти также объявляли о раскрытии различных заговоров, направленных против президента Мадуро. Так, в апреле 2016 года сам президент рассказал о планах его убийства, якобы вынашиваемых правыми силами через подготовку боевиков в военизированных лагерях в штате Миранда.
Также Мадуро объявлял о задержании трех генералов военно-воздушных сил страны по подозрению в организации военного переворота.