Мадуро заявил о планах оппозиции устроить диверсию в Венесуэле

МЕХИКО, 3 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник вечером о раскрытии очередного заговора оппозиции, целью которого якобы была дестабилизация ситуации в стране.

"Мы разоблачили план правой фашистской группы, которая хотела совершить диверсию против системы электроснабжения. Там — самые высокие руководители оппозиции. Эта группа будет предана правосудию", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Глава Венесуэлы пообещал, что все детали операции против заговорщиков будут озвучены вице-президентом Тареком Эль-Аиссами во вторник. При этом он подчеркнул, что за заговорщиками стоят США в лице посольства в Каракасе.

Это далеко не первый заговор, о раскрытии которого сообщают власти Венесуэлы. Летом этого года были задержаны 14 военных по обвинениям в подготовке мятежа и предательстве еще в начале апреля. Ранее власти также объявляли о раскрытии различных заговоров, направленных против президента Мадуро. Так, в апреле 2016 года сам президент рассказал о планах его убийства, якобы вынашиваемых правыми силами через подготовку боевиков в военизированных лагерях в штате Миранда.

Также, по словам Мадуро, имела место подготовка покушения на его жизнь во время визита в Эквадор на саммит Союза южноамериканских наций в 2014 году. До этого правительство Венесуэлы сообщило, что оппозиция при поддержке США готовила план по уничтожению президента. Одной из центральных фигур заговора были названы экс-депутат Мария Корина Мачадо и другой оппозиционер Диего Арриа.

Также Мадуро объявлял о задержании трех генералов военно-воздушных сил страны по подозрению в организации военного переворота.