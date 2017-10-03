В США освободили россиянку, обвинявшуюся в вымогательстве у экс-губернатора

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россиянка Светлана Захарова, обвинявшаяся в вымогательстве 400 тысяч долларов у бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера, заключила с американской прокуратурой сделку о признании вины и была отпущена из тюрьмы, сообщает издание Wall Street Journal.

"Мы проконсультировались с пострадавшими в этом деле, и они оба согласились, чтобы заключить соглашение о признании вины", — заявил прокурор района Бронкс Дэрсел Кларк, говоря о Спитцере и другом мужчине, не названном прокурорами.

Согласно условиям сделки, 27-летняя Захарова приговаривается к 90 дням тюрьмы. Но так как она уже отбыла в заключении более 90 дней с октября 2016 года, ее освободили. По данным издания, Захарова признала свою вину только в мелкой краже в отношении другого мужчины.

По словам ее адвоката, Захарова никогда не вымогала деньги у Спитцера.

Захарова была задержана в Нью-Йорке после возвращения из России. Ее обвиняли по ряду статей, включая вымогательство и подделку документов, повлекшую значительный материальный ущерб.

По обвинению в вымогательстве 400 тысяч долларов у бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера Захаровой первоначально грозило до 10 лет тюрьмы. Сама она обвиняла Спитцера в насилии над ней.