В Китае турист сбежал из отеля по проводу, чтобы не платить за номер

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Китае турист, не пожелавший платить за номер в отеле, предпринял попытку сбежать по проводу на высоте 19-этажного дома, перебравшись в другое здание. Об этом сообщает "Жэньмин жибао".

Видеозапись инцидента доступна на YouTube-канале газеты.

На кадрах видно, как турист покидает номер по натянутому проводу. После нескольких секунд балансирования мужчина повисает на нем.

Как сообщает Mashable, спуститься на землю "акробату" помогли спасатели и пожарные, после чего его арестовала полиция. Теперь мужчине предстоит оплатить не только номер, но и крупный штраф.