Вице-президент Эквадора подчинится решению суда, выдавшему ордер на арест

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вице-президент Эквадора Хорхе Глас, ордер на арест которого ранее выдал суд страны, заявил, что подчинится этому решению "против воли".
"Покоряюсь против воли этому бесчестному произволу в отношении меня, все еще верю, что правосудие восторжествует, перед ним я докажу свою невиновность", — заявил Глас в Twitter.
Он также добавил, что обратится "в национальные и международные инстанции, чтобы защитить себя". "Без оснований и используя выдуманные доказательства. Им остается только линчевание", — охарактеризовал Глас выдвинутые против него обвинения.
В начале августа президент Эквадора Ленин Морено подписал указ, который лишает Гласа всех полномочий. Морено шел в одной связке с Гласом на выборах главы государства в апреле этого года.