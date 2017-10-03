Вице-президент Эквадора подчинится решению суда, выдавшему ордер на арест

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вице-президент Эквадора Хорхе Глас, ордер на арест которого ранее выдал суд страны, заявил, что подчинится этому решению "против воли".

Ранее суд Эквадора выдал ордер на арест вице-президента страны Хорхе Гласа после просьбы Генеральной прокуратуры поместить его под предварительный арест по подозрению в коррупции.

"Покоряюсь против воли этому бесчестному произволу в отношении меня, все еще верю, что правосудие восторжествует, перед ним я докажу свою невиновность", — заявил Глас в Twitter.

Он также добавил, что обратится "в национальные и международные инстанции, чтобы защитить себя". "Без оснований и используя выдуманные доказательства. Им остается только линчевание", — охарактеризовал Глас выдвинутые против него обвинения.

Глас подозревается в получении взяток от строительной фирмы Odebrecht. По данным прокуратуры, существует множество доказательств коррумпированности Гласа. Об этом свидетельствует, в частности, аудиозапись, на которой представитель Odebrecht и эквадорский чиновник обсуждают предполагаемые требования о взятке, высказанные вице-президентом.

В начале августа президент Эквадора Ленин Морено подписал указ, который лишает Гласа всех полномочий. Морено шел в одной связке с Гласом на выборах главы государства в апреле этого года.