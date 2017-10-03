Полиция на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

Полиция на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Преступник, расстрелявший вечером в воскресенье 59 человек в Лас-Вегасе, перед покупкой оружия успешно прошел необходимую проверку, сообщил владелец оружейного магазина Крис Майкл.

По словам Майкла, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс , 64-летний Стивен Пэддок несколько раз приезжал в его магазин, расположенный в штате Юта в 40 минутах езды от дома Пэддока в Неваде. В итоге мужчина купил пистолет, пройдя при этом необходимую проверку по федеральной базе данных.

"Ничего настораживающего (в покупателе) не было. Я понятия не имел, что он способен на это", — признался Майкл.

Ранее полиция сообщила, что Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью, когда они узнали о совершенном преступлении.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали более 50 человек, более 500 пострадали. Сам преступник погиб. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.