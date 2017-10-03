Amazon - американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. Архивное фото

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Семейная пара из Индианы, США, обманувшая интернет-магазина Amazon на 1,2 миллиона долларов, признала вину в мошенничестве. Об этом сообщает местное издание The Star Press.

Amazon

Эрин и Лия Финан использовали обнаруженную лазейку в процедуре возврата испорченного товара. Бракованную или сломанную покупку, в соответствии с правилами, необязательно возвращать до получения замены. Пара зарегистрировала сотни ложных аккаунтов и заказывала с них электронику, а после получения гаджетов сразу же требовала замены товара.

Получив таким образом второй смартфон, камеру или другое устройство, Финаны не торопились с возвратом якобы бракованного товара. Представители интернет-магазина также не обращались к ним с такой просьбой.

Полученную электронику пара сбывала через посредника по ценам ниже рыночных, заработав на этом 1,2 миллиона долларов.

Теперь Эрину и Лии Финан грозит до 20 лет тюремного заключения.