Полиция изучает мотивы стрелявшего по людям преступника в Лас-Вегасе

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Мотив преступника в Лас-Вегасе, открывшего стрельбу по людям в воскресенье вечером, пока неизвестен, заявил сообщил шериф города Джозеф Ломбардо.

"У нас пока нет рабочей версии о его мотиве", — сказал Ломбардо на пресс-конференции.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что не обнаружило связей стрелка из Лас-Вегаса с ИГ*.

Шериф подтвердил, что 64-летний Стивен Пэддок, который устроил стрельбу, проживал неподалеку от Лас-Вегаса в городе Мескит. В его доме нашли 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатку и боеприпасы. Еще 16 единиц оружия нашли в номере гостиницы, из которого он вел огонь.

По данным полиции, Пэддок ранее не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью известие о совершенном преступлении.

В свою очередь, газета Daily Mail сообщила, что Пэддок был сыном серийного грабителя банков.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали более 50 человек, более 500 пострадали. Сам преступник погиб. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.

*Террористическая организация, запрещенная в России.