Венесуэла осудила стрельбу в Лас-Вегасе

Сотрудница полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудница полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Венесуэла осуждает стрельбу в американском Лас-Вегасе, где погибли 59 человек, и выражает соболезнования народу США в связи с трагедией, сообщается в официальном заявлении МИД страны.

"Решительно отвергаем этот и любой акт насилия, направленный на запугивание населения, и выражаем нашу самую глубокую солидарность с жертвами и их семьями, затронутыми этим событием", — сообщается в заявлении.

Также отмечается, что "правительство Боливарианской республики Венесуэла выражает народу США свои самые искренние соболезнования после прискорбных событий, произошедших в городе Лас-Вегас, штат Невада".

Стрельба, жертвами которой стали 59 человек, произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он застрелился.

Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США. Власти округа Кларк в американском штате Невада объявили режим чрезвычайного положения из-за произошедшей стрельбы.