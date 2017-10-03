Венесуэла осудила стрельбу в Лас-Вегасе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Венесуэла осуждает стрельбу в американском Лас-Вегасе, где погибли 59 человек, и выражает соболезнования народу США в связи с трагедией, сообщается в официальном заявлении МИД страны.
Также отмечается, что "правительство Боливарианской республики Венесуэла выражает народу США свои самые искренние соболезнования после прискорбных событий, произошедших в городе Лас-Вегас, штат Невада".
Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США. Власти округа Кларк в американском штате Невада объявили режим чрезвычайного положения из-за произошедшей стрельбы.