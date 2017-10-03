Елизавета II выразила соболезнования Трампу после трагедии в Лас-Вегасе

ЛОНДОН, 3 окт — РИА Новости, Мария Табак. Королева Великобритании Елизавета Вторая выразила соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе (штат Невада) между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным местных властей, 59 человек погибли, 527 пострадали. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

"Принц Филип (супруг королевы — ред.) и я опечалены новостью об ужасном нападении в Лас-Вегасе. Наши мысли и молитвы сейчас с жертвами и их семьями, а также с ранеными", — говорится в письме королевы, текст которого обнародовал Букингемский дворец.