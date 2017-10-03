Эксперт сравнил действия Мадрида против Каталонии с политикой Франко

Сотрудники полиции и участники столкновений у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Сотрудники полиции и участники столкновений у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Действия правительства Испании в отношении Каталонии в связи с референдумом о независимости региона 1 октября напоминают диктатуру Франсиско Франко, заявил РИА Новости эксперт по политической науке университета Диего Порталес в Чили Клаудио Фуэнтес.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости Каталонии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

"Использование репрессивных методов в связи с мирным актом однозначно переносит нас в худшие моменты диктатуры (Франсиско Франко в 1936-1975 годах)", — заявил Фуэнтес.

Фуэнтес отметил, что ООН, Евросоюз и Еврокомиссия могут выступить в качестве посредников в разрешении конфликта.

Ранее глава МИД Чили Эральдо Муньос выразил сожаление по поводу событий в Каталонии. "Глубоко сожалеем о насилии и сотнях раненых в связи с референдумом в Каталонии", — заявил Муньос.