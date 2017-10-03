Власти округа Кларк объявили режим ЧП из-за стрельбы в Лас-Вегасе

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Власти округа Кларк в американском штате Невада объявили режим чрезвычайного положения из-за произошедшей стрельбы в Лас-Вегасе, жертвами которой стали 59 человек.

Как сообщается в микроблоге округа в Twitter, режим вводится с понедельника.

Власти приняли во внимание то, что Лас-Вегас является "одним из самых популярных мест у туристов в мире", а большие скопления людей становятся целью для террористов и других преступников.

Кроме того, режим ЧП необходим для привлечения всех оперативных и других служб округа для ликвидации последствий трагедии.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он застрелился.

Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.