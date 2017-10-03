Трамп и Трюдо обсудили атаки в Лас-Вегасе и Эдмонтоне

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник обсудили последние атаки в Лас-Вегасе и Эдмонтоне, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп и премьер-министр Трюдо подтвердили тесные связи между Соединенными Штатами и Канадой, высоко оценили несгибаемый характер наших народов и предложили сотрудничество в ходе расследования (атак)", — говорится в сообщении.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

В субботу вечером в Эдмонтоне неизвестный напал с ножом на полицейского, после того как его автомобиль врезался в патрульную машину полиции, и скрылся. Полицейский был госпитализирован. Позже правоохранительные органы задержали злоумышленника. Во время преследования водитель грузовика "намеренно пытался наехать на пешеходов", в результате чего четыре человека получили ранения и были госпитализированы. В машине у подозреваемого находился флаг террористической группировки "Исламское государство*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.