ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Бюро кредитных историй Equifax в США сообщило, что масштаб взлома хакерами его базы данных оказался больше, чем предполагалось раньше.

"По результатам проведенного изучения было установлено, что потенциально пострадали еще около 2,5 миллиона потребителей США, в общей сложности 145,5 миллиона", — говорится в заявлении компании.

При этом отмечается, что признаков нового взлома или новых хакерских атак не зафиксировано.

В сентябре Equifax сообщила, что с мая по июль 2017 года злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений.

Кроме того, преступники получили доступ к данным кредитных карт 209 тысяч человек и к документам с персональными данными еще 182 тысяч человек. Среди них оказались жители Канады и Великобритании.

Глава Equifax Ричард Смит уже принес свои извинения клиентам. Позднее компания сообщила об увольнении руководителей службы информации и безопасности. В Equifax обещают, что расследование инцидента, о котором стало известно еще 29 июля, будет закончено в кратчайшие сроки. Компания сотрудничает с ФБР, которое ведет расследование атаки.

Equifax имеет представительства в 24 странах, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек.