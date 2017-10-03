Референдум в Каталонии нельзя подавлять силой, считает уругвайский сенатор

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Насилие, произошедшее в Каталонии во время референдума о независимости 1 октября, нужно было предотвратить, заявил РИА Новости уругвайский сенатор Пабло Мьерес.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости Каталонии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

"Произошла катастрофа, которой нужно было избежать", — заявил Мьерес. Сенатор назвал референдум неконституционным, но отметил, что "его нельзя подавлять силой".

Он отметил, что если испанское правительство хотело найти решение, "которое бы предотвратило растущее отчуждение между каталонским народом и действительным правительством, было худшим ответом — ответ насилием, политической репрессией, препятствием голосованию людей".

По мнению Мьереса, меры, предпринятые правительством премьер-министра Мариано Рахоя ведут к "ухудшению и отчуждению сторон". По его словам, то, что произошло в Каталонии, показывает "неспособность разрешить конфликт, который стал очень серьезным".