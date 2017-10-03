Право на ответ: МИД отреагировал на захват дипобъектов в США

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. МИД России выразил протест в связи с захватом дипобъектов в США и назвал действия американских властей грубейшим нарушением норм международного права.

"Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", — говорится в сообщении на сайте МИД

Ранее российское ведомство сообщило о незаконном проникновении на территорию закрытого консульства в Сан-Франциско. Госдепартамент США подтвердил информацию об "обходе" закрытого по требованию американской стороны дипобъекта после того, как его покинули все российские дипломаты.

В министерстве назвали действия американских властей произволом, так как Россия не давала согласие на снятие с дипломатической и консульской собственности иммунитета и не разрешала вторгаться на ее объекты.

"Беспредел силовиков"

Это не первый случай вторжения на территорию российских дипобъектов в США. Впервые обыски в зданиях генконсульства и торгового представительства России в Вашингтоне прошли 2 сентября, сразу после их закрытия по требованию властей США.

В Госдепе заявили, что действия американской стороны не противоречили закону, так как мероприятия проводились уже после закрытия дипобъектов.

Шестого сентября министерство иностранных дел России опубликовало видео, на котором видно, как представители американских силовых структур ходят по крыше здания российского генконсульства в Сан-Франциско.

"Помню кто-то писал посты, возмущаясь использованием дипломатами слова "беспредел". Найдите лучшее описание того, что сейчас творят американские "мистер Смиты" в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско", — прокомментировала ролик на странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.

Судебный иск

В ответ на действия американских властей Владимир Путин поручил МИД собрать документы, чтобы обратиться в суд. По словам главы министерства Сергея Лаврова, сейчас происходит подготовка к подаче иска.

"Мы этим (сбором документов. — Прим. ред.) занимаемся. Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане. Но это дело такое — затягивать не будем, но и тут спешить не следует", — сказал он.

США 31 августа потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгового представительства в Вашингтоне и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили требование ко 2 сентября.