Право на ответ: МИД отреагировал на захват дипобъектов в США

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. МИД России выразил протест в связи с захватом дипобъектов в США и назвал действия американских властей грубейшим нарушением норм международного права.
Ранее российское ведомство сообщило о незаконном проникновении на территорию закрытого консульства в Сан-Франциско. Госдепартамент США подтвердил информацию об "обходе" закрытого по требованию американской стороны дипобъекта после того, как его покинули все российские дипломаты.
В министерстве назвали действия американских властей произволом, так как Россия не давала согласие на снятие с дипломатической и консульской собственности иммунитета и не разрешала вторгаться на ее объекты.
"Беспредел силовиков"
В Госдепе заявили, что действия американской стороны не противоречили закону, так как мероприятия проводились уже после закрытия дипобъектов.
Шестого сентября министерство иностранных дел России опубликовало видео, на котором видно, как представители американских силовых структур ходят по крыше здания российского генконсульства в Сан-Франциско.
"Помню кто-то писал посты, возмущаясь использованием дипломатами слова "беспредел". Найдите лучшее описание того, что сейчас творят американские "мистер Смиты" в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско", — прокомментировала ролик на странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.
Судебный иск
"Мы этим (сбором документов. — Прим. ред.) занимаемся. Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане. Но это дело такое — затягивать не будем, но и тут спешить не следует", — сказал он.
США 31 августа потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгового представительства в Вашингтоне и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили требование ко 2 сентября.