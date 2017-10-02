Премьер Канады выразил Трампу соболезнования в связи с ЧП в Лас-Вегасе

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора трагедию, произошедшую в Лас-Вегасе, сообщает МИД Канады.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поговорил сегодня с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выразить свои соболезнования в связи со стрельбой, унесшей жизни многих людей в Лас-Вегасе, Невада", — говорится в сообщении.

"Премьер предложил любую посильную помощь в этой трагедии", — отметил канадский МИД.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб.

Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.