Мексика выступает за единую Испанию и против насилия

МЕХИКО, 2 окт – РИА Новости. Правительство Мексики внимательно следит за развитием событий вокруг референдума о независимости Каталонии, выступает за единую Испанию и выражает сожаление в связи с насилием, которое было отмечено там 1 октября, говорится в распространенном заявлении МИД латиноамериканской страны.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости Каталонии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

"Мексика верит, что все вовлеченные в конфликт стороны смогут найти мирное и переговорное решение своих противоречий в полном уважении к испанской конституции и государственным институтам Испании", — отмечено в коммюнике.

МИД Мексики напомнил, что обе страны связывают глубокие исторические и культурные связи, а Испания является одним из главных партнеров Мексики в Европе и мире. "Поэтому Мексика выступает за единую Испанию, в которой все бы чувствовали себя включенным (в жизнь государства) в рамках законности и демократических институтов, которые характеризуют эту великую дружественную страну", – говорится в заявлении МИД.