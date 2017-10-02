Премьер Испании поблагодарил лидеров стран ЕС за поддержку Мадрида

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой поблагодарил лидеров стран ЕС за поддержку позиции испанских властей по вопросу о референдуме в Каталонии, который прошел накануне, сообщается в официальном документе на сайте испанского правительства.

В документе сообщается, что "Рахой поблагодарил их (лидеров ряда европейских стран — ред.) за поддержку в каждый момент испанского конституционного порядка".

"Рахой отметил, что решимость испанского правительства предотвратить незаконный референдум способствует поддержанию стабильности и демократии во всем Европейском Союзе", — говорится в документе.

Как сообщается на сайте, Рахой провел телефонные разговоры с лидерами Эстонии, Франции, председателями Европейской комиссии и Европарламента.

В понедельник глава испанского правительства также провел встречи с лидерами крупнейших политических партий — испанскими социалистами PSOE и левоцентристской партией "Граждане" ("Ciudadanos").

Этими встречами, как отмечено в документе, "глава правительства начал раунд контактов для изучения и поиска возможных политических мер реагирования на серьезную ситуацию институционального неповиновения, которая происходит в Каталонии".

В рамках встреч "Рахой поблагодарил обоих лидеров за искренность в обозначении своих позиций и приверженность нашему конституционному порядку", говорится в документе.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По предварительным данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших, что составило порядка 2,3 миллиона человек. Всего, согласно данным правительства Каталонии, избирательным правом могли воспользоваться около 5,3 миллиона человек.

На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.