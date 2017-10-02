БАРСЕЛОНА, 2 окт – РИА Новости. Испанские и каталонские власти в равной степени несут ответственность за события, которые произошли во время референдума о независимости Каталонии, они должны начать диалог без каких-либо предварительных условий, заявила РИА Новости депутат от Каталонской социалистической партии парламента автономного сообщества Эстер Ниубо.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон.

"Это было абсолютно непропорциональное применение силы полицией против людей, которые мирно собрались. Приказ дало правительство Народной партии, которое уже много лет не может предложить никакого политического решения проблемы между Каталонией и Испанией. Вместо этого оно поручает судам и силам безопасности вопросы, решение которых может быть только политическим", — заявила Эстер Ниубо.

Политик при этом не снимает ответственности и с женералитета. "Заявление (главы правительства Каталонии Карлеса) Пучдемона о предстоящем одностороннем объявлении независимости — это очередной безответственный шаг", — говорит депутат. Первым таким шагом, по мнению Ниубо, было "проведение незаконного референдума", теперь же каталонские власти идут по пути, "который ставит под угрозу институты самоуправления Каталонии".

Депутат-социалист призывает власти Испании и Каталонии "начать диалог без предварительных условий". "Этот диалог они не могли начать в течение последних лет. Должно быть политическое разрешение нынешней ситуации, должно быть достигнуто соглашение, которое поддержат большинство каталонцев, — об усилении самоуправления", — добавила депутат.