Москва против пересмотра формата миротворцев в Приднестровье

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва выступает против вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и пересмотра формата миротворцев в Приднестровье, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Все рассуждения о возможности слома действующего формата миротворческой операции и вывода российских военных с левобережья Днестра оторваны от действительности и полностью игнорируют мнение жителей Приднестровья, которые видят в них гарантию своего мирного существования", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

По словам Карасина, такое мнение жителей Приднестровья очевидно без опросов, и несмотря на то, что наиболее "горячая" фаза приднестровского конфликта была 25 лет назад, "память о тех событиях у приднестровцев жива".

"Присутствие российских военных на Днестре по-прежнему вселяет местным жителям уверенность в том, что завтрашний день будет мирным и спокойным. На протяжении четверти века российский воинский контингент остается гарантом стабильности на Днестре. Это особенно важно на фоне непрекращающихся провокаций сторонников разного рода блокадных и иных силовых методов разрешения приднестровского конфликта", — сказал Карасин.

По мнению дипломата, вывод ОГРВ возможен "только при условии содействия и гарантий безопасности со стороны заинтересованных властей", то есть Приднестровья, Молдавии и Украины.

Замглавы МИД РФ убежден, что любые попытки РФ или Молдавии снять с себя ответственность за соблюдение соглашения о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье "в нынешней ситуации "пробуксовки" диалога между Кишиневом и Тирасполем реанимируют угрозу отката конфликта к горячей фазе".

Карасин также напомнил о том, что часть российских военнослужащих в Приднестровье охраняет склады в населенном пункте Колбасна, где после распада СССР осталось большое количество боеприпасов. По его словам, сейчас там остаются около 20 тысяч тонн боеприпасов. Он добавил, что процесс вывоза боеприпасов был прерван не по вине Москвы, а из-за отсутствия после 2003 года необходимых политических условий.

В целом, дипломат отметил, что Москва всегда при возможности стремилась к сокращению ОГРВ и возобновлению вывоза боеприпасов.

"Вектор никогда не менялся: как только создавались политические условия, российская сторона инициировала шаги по сокращению этих сил, возобновлению вывоза военного имущества", — сказал он.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.