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Трагедия в Лас-Вегасе: число убитых при стрельбе возросло до 58 человек

Сюжет:
Стрельба у казино в Лас-Вегасе (86)
22:1302.10.2017
(обновлено: 22:15 02.10.2017)
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© AP Photo / John LocherСотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 58 человек. Совершивший преступление Стивен Пэддок был на пенсии, владел лицензией на охоту и часто наведывался в казино в Лас-Вегасе, передает телеканал NBC News.

Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
"Никогда не было так страшно": очевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.

По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями. Его спутница Мэри Лу Дэнли объявлена в розыск. Позже полиция заявила, что женщина не имеет отношения к инциденту.

По данным телеканала NBC News, Пэддок не связан с какими-либо международными террористическими организациями.

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
© AFP 2017 / Mark Ralston
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Семья в шоке

Брат 64-летнего Пэддока рассказал газете Daily Mail, что семья "потрясена" новостями. "Не было никаких признаков, что Стивен мог совершить нечто подобное", — сказал мужчина. По словам Эрика, у его брата не было никаких религиозных или политических увлечений. "Он был обычным парнем. Что-то случилось. В голове у него что-то щелкнуло или что-то такое", — заявил Эрик. 

Брат рассказал телеканалу NBC News, что стрелок регулярно ездил в Лас-Вегас поиграть в азартные игры. Проживал он в отелях города, также часто ходил на различные шоу и концерты.

Подготовился

Стрельбу Пэддок вел из номера с 32-го этажа гостиницы, где проживал с 28 сентября. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на фестивале в момент инцидента находились около 22 тысяч человек.

Полиция на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
ИГ* взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

В гостиничном номере в Лас-Вегасе, откуда велась стрельба в центре города, полиция обнаружила по меньшей мере восемь единиц оружия, сообщил заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин МакМэхил (Kevin McMahill).

Телеканал KNTV со ссылкой на полицию сообщил, что стрелок установил оружие на две платформы. Кроме того, у него были установлены камеры, с помощью которых он видел, как прибывали полицейские отряды.

"Обычный парень" с самолетами и оружием

По сведениям канала, у Пэддока было удостоверение пилота самолета, он владел двумя самолетами. Согласно документам медицинского осмотра за февраль 2008 года, у мужчины были проблемы со зрением – ему необходимы были очки для дальнозорких.

Также мужчина получил в штате Аляска лицензию на охоту. С июня 2016 года мужчина проживал в поселке для престарелых города Мескит штата Невада, примерно в 130 километрах от Лас-Вегаса. Мужчина не служил в армии, отмечает канал.

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Стрельба у казино в Лас-Вегасе

Источники в правоохранительных органах США заявили телеканалу Fox News, что Пэддок "был известен местным властям" в Лас-Вегасе. При этом заместитель шерифа Макмэхил заявил CNN, что мужчина привлекался к ответственности лишь за небольшое ДТП в городе.

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
© AFP 2017 / Mark Ralston
СМИ: отец стрелка из Лас-Вегаса был серийным грабителем банков

Согласно информации суда округа Кларк Лас-Вегаса, Пэддок подал иск против отеля Cosmopolitan Hotels & Resorts Inc в сентябре 2012 года. Дело было прекращено в октябре 2014 года и урегулировано в арбитражном суде. Каких-либо деталей дела СМИ обнаружить не удалось.

NBC News также выяснил, что Пэддок разошелся со своей женой. По данным ABC News, мужчина работал или бухгалтером, или аудитором.

Канал сообщает, что полиция получила ордер на обыск в доме мужчины в Меските.

Стрельба в Лас-Вегасе
© РИА Новости, Инфографика
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Стрельба в Лас-Вегасе

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