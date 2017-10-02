Российские МиГи стали первыми самолетами, полученными ВВС Сербии за 30 лет

БЕЛГРАД, 2 окт — РИА Новости. Первые два из шести истребителей МиГ-29, которые Россия передает Сербии в рамках военно-технической помощи, доставлены в Белград в разобранном виде самолетом Ан-124, сообщило вечером в понедельник сербское военное ведомство.

Встреча на военной аэродроме Батайница проходила в закрытом для СМИ и общественности режиме. Борт из подмосковных Луховиц встречали глава Минобороны Сербии Александр Вулин, начальник Генштаба генерал Любиша Дикович и командующий ВВС и ПВО республики генерал-майор Ранко Живак с группой офицеров.

"Первые два МиГа из военно-технической помощи, которую мы получили от Вооруженных сил Российской Федерации, прибыли на аэродром Батайница. До пятницы (6 октября) прибудут еще четыре самолета, и мы сможем с гордостью сказать, что впервые с 1987 года наша авиация получила новые машины", — цитирует минобороны Вулина.

Начальник Генштаба генерал Дикович добавил, что настал большой день для вооруженных сил и военной авиации Сербии, так как полученные истребители существенно увеличат обороноспособность страны.

Ранее в понедельник президент страны Александр Вучич заявил, что поставка шести истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технической помощи Сербии может вызвать внешнее политическое давление на Белград, однако республика не прекратит усиливать свою обороноспособность, в том числе, в сфере ВВС и ПВО.

Ранее глава сербского Минобороны сказал, что впервые самолеты планируется продемонстрировать 20 октября на параде в честь годовщины освобождения Белграда. Тогда же публике будут представлены и пилоты ВВС и ПВО Сербии, которые прошли дополнительное обучение в России.

В конце декабря 2016 года глава правительства Сербии (ныне президент) Александр Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи из наличия Вооруженных сил передаст Сербии шесть МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.