Курды благодарны России за сбалансированную позицию по референдуму

ЭРБИЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Политическое руководство Иракского Курдистана ценит сбалансированную позицию России по референдуму, прошедшему в регионе 25 сентября, об этом в понедельник в своем Twitter сообщил старший советник главы автономии Хемин Хаврами.

Согласно сообщению политика, в понедельник он посетил генеральное консульство России в столице Иракского Курдистана городе Эрбиль.

"Посетил российское генконсульство в Эрбиле. Передал благодарность политического руководства Курдистана в связи со сбалансированной позицией России по референдуму. Обменялись мнениями о дальнейших шагах и будущей работе", — написал старший советник Масуда Барзани.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут вести переговоры с правительством автономии по результатам голосования. Против референдума выступили соседи Иракского Курдистана Турция и Иран, а также США и ООН.