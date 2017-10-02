Трамп почтил минутой молчания память жертв стрельбы в Лас-Вегасе

Стрельба у казино в Лас-Вегасе (86)

Президент США Дональд Трамп после выступления с заявлением относительно массовой стрельбы в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

Президент США Дональд Трамп после выступления с заявлением относительно массовой стрельбы в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей почтили в понедельник минутой молчания память жертв стрельбы в городе Лас-Вегас (штат Невада).

Траурная церемония продолжалась несколько минут. Изначально она была намечена на 14.45 по местному времени (21.45 мск). Однако президент с супругой вышли на Южную лужайку перед Белым домом чуть раньше.

Они остановились в скорбном молчании. К ним присоединился вице-президент Майкл Пенс и другие собравшиеся. Несколько раз прозвучал колокольный звон. Трансляцию церемонии вела телекомпания CNN.

Чуть позже минута молчания прошла на заседании сената конгресса США.

"То, что произошло, разбивает сердце", — сказал, обращаясь после нее к сенаторам, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

Ранее Трамп распорядился приспустить в память о погибших государственные флаги на федеральных зданиях. Он также сообщил о намерении посетить Лас-Вегас в среду.

В результате стрельбы, которую устроил на концерте в Лас-Вегасе Стивен Пэддок, погибли по меньшей мере 58 человек и свыше 500 получили ранения. Это самое крупное массовое убийство в истории США.