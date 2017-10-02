Вашингтон продолжит оказывать политическое давление на Пхеньян

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Официальный Вашингтон по-прежнему придерживается политики дипломатического давления на Пхеньян и призывает союзников делать больше, дабы увеличить это давление, сообщила в ходе регулярного брифинга в Белом доме представитель ведомства Сара Сандерс.

"Мы по-прежнему поддерживаем активное дипломатическое давление на Северную Корею. Мы продолжаем это делать. Сейчас не время для прямых дискуссий с Северной Кореей. Мы призываем наших партнеров и союзников делать больше", — сказала она.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.