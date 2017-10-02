ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак. Находящиеся в Неваде британские военные оказали помощь раненым во время стрельбы в Лас-Вегасе, сообщил представитель пресс-службы сухопутных сил Великобритании.

"Мы можем подтвердить, что несколько военнослужащих оказали помощь раненым после этого ужасного обстрела в Лас-Вегасе. Мы выражаем соболезнования всем, кто был затронут этим инцидентом", — сказал РИА Новости по телефону представитель минобороны.

По его словам, британские военные во время инцидента были в увольнении, а в Неваде они находятся для прохождения тренировок в пустыне.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе (штат Невада) между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным местных властей, 58 человек погибли, более 500 пострадали. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.