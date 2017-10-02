В Белом доме заявили, что сейчас не время обсуждать продажу оружия в США

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Дискуссия о свободной продаже оружия скоро последует, но сейчас время думать о жертвах трагедии в Лас-Вегасе, сообщила в ходе регулярного брифинга в Белом доме представитель ведомства Сара Сандерс.

"Сейчас не время для политических дискуссий. Сейчас время думать о жертвах. Это (дискуссия о свободной продаже оружия в США – ред.) будет в последующие дни, и мы больше узнаем об этом", — сказала она.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали более 50 человек, более 400 пострадали. Сам преступник, погиб. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>