СМИ: в Одессе сносят уцелевшую часть дома, где жил Бунин

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Часть конструкций, которые остались от дома в Одессе, где жил русский писатель и поэт Иван Бунин, сносят, сообщило в понедельник местное интернет-издание "Думская".

"В дворе дома №44 по улице Пастера сносят остатки флигеля, где в 1898 году проживали после венчания в Сретенской церкви нобелевский лауреат Иван Бунин и его первая жена Анна Цакни", — отмечается в сообщении.

По данным корреспондента издания, сейчас о некогда красивом здании напоминает лишь угол стены. При этом соседи флигеля относятся к происходящему неоднозначно. С одной стороны, люди рады тому, что исчезнут развалины, но в то же время опасаются, что на месте руин построят высотное здание.

По информации издания, до мая 2005 года этот дом находился в коммунальной собственности, пока по решению Приморского районного суда Одессы его не зарегистрировали на гражданина Бондара, который его якобы купил. Позже Одесская мэрия разрешила новому владельцу снести дом и построить на его месте четырехэтажное здание. В июне 2006 года строение трижды в течение одних суток поджигали противники стройки, затем частное предприятие "Будивнык" приступило к демонтажу флигеля. Благодаря протестам представителей общественности и личному письму Ричарда Дэвиса (заведующего Русским архивом при Лидском университете), работы были остановлены.

С тех пор у руин несколько раз поменялись хозяева. Спустя 12 лет после приватизации демонтаж возобновился, сообщает издание.