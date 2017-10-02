"Противоречит конституции": ЕК назвала незаконным референдум в Каталонии

Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал прошедший в Каталонии референдум незаконным, так как он, по его словам, противоречит испанской конституции.

Он также добавил, что ЕК призывает Мадрид и Барселону начать диалог по урегулированию сложившейся ситуации.

Испанское правительство неоднократно заявляло, что не признает референдум по решению Конституционного суда страны, заблокировавшего голосование.

"Да" независимой Каталонии

По данным официального представителя женералитета автономного сообщества Жорди Турул, за независимость Каталонии на референдуме проголосовали 90% избирателей.

Против выступили 7,8% избирателей, 2% процента бюллетеней оказались пустыми, а 0,89% — испорченными.

Глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что граждане Каталонии добились права на суверенитет.

"Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли свое право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли своё право на суверенитет", — сказал политик.

Минюст Испании, в свою очередь, призвал принять все законные меры для сохранения Каталонии в составе страны.

"Если кто-то считает, что может в одностороннем порядке провозгласить независимость — а это невозможно — так как это не в рамках компетенций, то нужно будет сделать все в рамках закона для недопущения этого (провозглашениях независимости Каталонии)", — заявил министр юстиции Рафаэль Катала Поло.

"Немыслимая жестокость"

По данным властей региона, в референдуме участвовали "миллионы" каталонцев.

Высокой явки на референдуме удалось достичь вопреки мерам, принятым испанскими властями. С самого утра избирательные участки закрывали, у избирателей отбирали паспорта и бюллетени для голосования, ограничивали доступ в интернет.

Закрытие участков спровоцировало столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками проведения референдума. Сначала полиция и сотрудники гражданской гвардии стали силой выводить активистов из мест проведения голосования. Затем в ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ.

"Без каких-либо провокаций со стороны демонстрантов, со стороны избирателей, в них начали стрелять резиновыми пулями. Там раненые были. Мы прямо в гуще событий находились", — рассказала РИА Новости по телефону израильский парламентарий, наблюдавшая за голосованием, Ксения Светлова.

Координатор французского движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера, который в качестве наблюдателя присутствовал на одном из участков, охарактеризовал действия полиции как крайне жестокие.

Многочисленные жертвы

В результате столкновений, по данным министерства здравоохранения Каталонии, пострадали 893 человек. МВД сообщало, что ранения получили также 33 сотрудника правоохранительных органов. Также ведомство официально подтвердило, что на референдуме были задержаны три человек, включая одного несовершеннолетнего, за неподчинение полиции и нападение на сотрудника органов власти.

Испанские власти возложили ответственность за беспорядки и пострадавших на женералитет. Каталонское правительство, в свою очередь, обвинило Мадрид.