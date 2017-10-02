Источник: ситуация с референдумом в Каталонии стала европейской проблемой

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Власти Испании в ситуации с референдумом о независимости Каталонии хотели, чтобы это оставалось внутренней проблемой, но на следующий день это стало европейской проблемой, считает дипломатический источник РИА Новости в Брюсселе.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

"Сегодня это стало европейской проблемой, несмотря на желание властей", — сказал собеседник агентства на условиях анонимности.

По его мнению, насильственные действия полицейских против участников референдума в Каталонии "сыграли в пользу его организаторов".