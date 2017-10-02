В МИД РФ назвали захват генконсульства в Сан-Франциско грубейшим нарушением

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. США совершили новое грубейшее нарушение международного права, захватив помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско, сообщает МИД РФ.

"Вашингтоном совершено новое грубейшее нарушение международного права. С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, являющихся нашей собственностью. Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

США закрыли консульство РФ 2 сентября, но позволили дипломатам, проживавшим в здании, остаться там до 1 октября. Российский МИД в понедельник заявил об очередном незаконном проникновении на территорию закрытого консульства. Госдепартамент США подтвердил очередной "обход" закрытого по требованию американской стороны консульства России в Сан-Франциско после того, как его покинули последние российские дипломаты.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.