Трамп заявил, что США поставили в Пуэрто-Рико гуманитарную помощь

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США поставили в Пуэрто-Рико огромные объемы гуманитарной помощи.
"Мы поставили огромные объемы продовольствия, питьевой воды и других вещей", — сказал он, выступая в Белом доме.
Трамп собирается посетить Пуэрто-Рико во вторник. Он сообщил, что намерен там встретиться с губернатором Пуэрто-Рико и, возможно, с его коллегой с Американских Виргинских островов.
Обе территории в сентябре серьезно пострадали от ураганов "Ирма" и "Мария".