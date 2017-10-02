Трамп заявил, что США поставили в Пуэрто-Рико гуманитарную помощь

Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением относительно массовой стрельбы в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением относительно массовой стрельбы в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США поставили в Пуэрто-Рико огромные объемы гуманитарной помощи.

"Мы поставили огромные объемы продовольствия, питьевой воды и других вещей", — сказал он, выступая в Белом доме.

Президент, выступление которого транслировал телеканал CNN , назвал "замечательными действия, предпринятые в Пуэрто-Рико за короткое время" по ликвидации последствий ураганов "Ирма" и "Мария".

Трамп собирается посетить Пуэрто-Рико во вторник. Он сообщил, что намерен там встретиться с губернатором Пуэрто-Рико и, возможно, с его коллегой с Американских Виргинских островов.

Обе территории в сентябре серьезно пострадали от ураганов "Ирма" и "Мария".