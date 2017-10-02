Минобороны РФ: Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом, сообщает Минобороны РФ.

"Второго октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом", — говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам развития ситуации в ближневосточном регионе, а также договорились о продолжении регулярных контактов, отмечает российское военное ведомство.