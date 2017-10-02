"Никогда не было так страшно": очевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На концерте в Лас-Вегасе, во время которого произошла стрельба, присутствовали десятки тысяч человек. Многие из них в соцсетях рассказали о трагедии и поделились кадрами произошедшего.

"Я в безопасности, но это было страшно. Сперва я подумал, что взрываются фейерверки, но потом увидел, как мимо меня пробежал окровавленный человек. Люди, все в крови, убегали", — написал один из свидетелей в Instagram.

Публикация от Vincent Sager (@vincestagramen) Окт 1 2017 в 10:57 PDT

На кадры, опубликованные в Twitter еще одним очевидцем, попало самое начало трагедии: певец исполняет песню со сцены, как вдруг раздаются хлопки очередей. Слышны крики людей, видно, как музыканты прекращают играть и, пригнувшись, покидают сцену.

​"С трудом выбрался оттуда. Самый страшный момент в моей жизни. Выстрелы все раздавались и раздавались. Господи, пусть все будут живы", — написал в Instagram другой очевидец, во время начала нападения укрывшийся в шатре для VIP-гостей.

Публикация от Russell Bleck (@rtbleck) Окт 1 2017 в 11:03 PDT

​На видео, опубликованном в Instagram пользователем valleyprivate, видно, как под огнем посетители концерта ложатся на землю, другие начинают убегать. "Нас раздавят, если мы останемся на месте", — говорит кто-то из собравшихся. "Это фейерверки, это фейерверки", — повторяет мужской голос, видимо, пытаясь успокоить бегущих.

Публикация от @valleyprivate Окт 2 2017 в 12:24 PDT

Свидетели засняли и сцены того, как местные жители помогали спасать пострадавших. На видео, опубликованном пользователем Twitter @kwilli1046 видно, как они с помощью подручных средств выносят раненых на обочину дороги. "Нам нужна ваша машина. Мы должны отвезти этих людей в госпиталь", — говорит один из собравшихся водителю.

People helping to load up and transport Las Vegas shooting victims to the hospital pic.twitter.com/dVqCTtWVox #lasvegas #LasVegasShooting — Kevin W. (@kwilli1046) 2 октября 2017 г.

​Через некоторое время после окончания стрельбы возле места происшествия засняли десятки полицейских машин.

​Жертвами стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе стали 58 человек, еще 515 человек пострадали. Преступник, который был идентифицирован как 64-летний местный житель Стивен Пэддок, стрелял с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay, находившейся недалеко от места концерта. Он покончил с собой, в его номере было найдено не менее 10 единиц оружия.

Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшей в США по количеству жертв в результате стрельбы. Хотя ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России), ФБР не нашло подтверждения тому, что Пэддок был связан с международными террористами.