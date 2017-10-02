Трамп может задержаться в Лас-Вегасе в среду, более, чем на день

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его экстренный визит в Лас-Вегас, где произошла трагедия, унесшая жизни 58 человек, может продлиться дольше, чем один день.

"Мой визит в среду в Лас-Вегас может продлиться один день или больше", — сказал он.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По последним данным 58 человек погибли, более 500 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>