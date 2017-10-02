В Барселоне протестуют против насилия около здания Национальной полиции

БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Порядка сотни человек протестуют около штаба Национальной полиции Испании в Каталонии против насилия сотрудников правоохранительных органов во время референдума о независимости региона, передает корреспондент РИА Новости.

Улица в центре Барселоны, на которой располагается административное здание испанских правоохранителей, перекрыта силами местных Mossos d"Esquarda, наряд каталонских полицейских также блокирует вход в здание. Собравшиеся скандируют "Независимость!", "Каталонцы сами решат!", "Улицы всегда будут нашими!" и выкрикивают лозунги против испанских полицейских.

На протест пришли в основном молодые люди, в руках они держат неофициальный флаг независимой Каталонии — Эстеладу, многие сидят на проезжей части и складывают самолетики из бумаги, которыми потом забрасывают здание штаба. Бумажные самолеты символизируют те самые бюллетени, которые вчера забирала полиция, пытаясь препятствовать голосованию.

"Мы пришли сюда сегодня, потому что возмущены вчерашними событиями", — рассказал РИА Новости один из протестующих Жорди Путч.

По его словам, на избирательном участке, куда он пришел проголосовать, испанские полицейские силой изымали урны и бюллетени. "На нашем участке не было никаких провокаторов. Полицейские пришли с утра и заблокировали вход в школу, где я должен был проголосовать. В результате мы вынуждены были идти голосовать на другой участок, хорошо, что власти это разрешили", — сказал он.

© РИА Новости / Елена Шестернина Акция протеста перед зданием Национальной полиции в Барселоне, Испания. 2 октября 2017 © РИА Новости / Елена Шестернина Акция протеста перед зданием Национальной полиции в Барселоне, Испания. 2 октября 2017

"Мы не уйдем, пока нам не дадут независимости", — заверяет житель города Сабадель Энрике.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, еще до голосования Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По предварительным данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших, что составило порядка 2,3 миллиона человек. Всего, согласно данным правительства Каталонии, избирательным правом могли воспользоваться около 5,3 миллиона человек. На некоторых участках изымали документы, происходили столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали сотрудники правоохранительных органов.