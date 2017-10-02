Трамп проведет минуту молчания в память погибших в Лас-Вегасе

Стрельба у казино в Лас-Вегасе (81)

Полиция на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

Полиция на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп проведет минуту молчания в память погибших в Лас-Вегасе, сообщил Белый дом.

"Президент и его супруга возглавят минуту молчания", — говорится в обновленном графике главы государства, который в РИА Новости прислала пресс-служба Белого дома.

Как ожидается, минута молчания пройдет в 14.45 (21.45 мск) на Южной лужайке Белого дома.

Ранее Трамп распорядился приспустить государственные флаги на всех федеральных зданиях США.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) по последним данным погибли 58 человек, свыше 500 получили ранения.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>